شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البيئة يشهد توقيع 10 اتفاقيات لتطوير قطاع الإنتاج الزراعي بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية