السعودية | حماية نفسك من التسمم الغذائي: “العثمان” يُقدم تحذيرات وإرشادات هامة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

كشف استشاري التغذية السريرية الدكتور عبدالعزيز العثمان إلى ضرورة وضع معايير دقيقة لصناعة الشاورما والوجبات السريعة لتفادي حدوث حالات التسمم، موضحًا أن التسمم الغذائي قد ينجم عن استهلاك مواد كيميائية أو بكتيريا أو فيروسات أو فطريات، سواء في المطاعم أو في المنزل.

ونوه العثمان بأن التسمم الغذائي يحدث عند تناول مادة غير مناسبة للجسم، وفي الغالب يستطيع الجسم معالجتها إذا كانت المناعة قوية، ولكن يكون الوضع مختلفًا عندما تكون المناعة ضعيفة،

وأكد العثمان خلال لقائه في برنامج “الشارع السعودي” الذي يبث على قناة السعودية ، على خطورة حالات التسمم الغذائي، خصوصاً للفئات ضعيفة المناعة كالحوامل والمرضعات وكبار السن، وشدد على ضرورة الحذر أثناء تناول الأطعمة الباردة.

من جهته، أوضح المغيصيب خلال لقائه أهمية قرار إغلاق المطاعم بعد وقوع حالات التسمم، مشيرًا إلى أن السلامة الغذائية يجب أن تكون أولوية لأصحاب المطاعم، وحث على التواصل الفعال مع الجهات المعنية لضمان سلامة الغذاء وتجنب تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل، و شدد على أهمية تأكيد الحقائق قبل نشر أي معلومات حول حالات التسمم عبر وسائل التواصل الاجتماعي،محذرًا من من خطورة التضخيم وانتشار الشائعات التي قد تؤدي إلى إثارة الذعر وتشويه الصورة الحقيقية للوضع.

وفي تقدير للشفافية والمشاركة الجماهيرية، يقدر النظام الدولي جهود الأمانات التي بذلت لكشف الحقائق وتشجيع المشاركة المدنية في رصد الصحة العامة. ويحث على تجنب المبالغة في نشر الأخبار، حيث لم يتأكد بعد عن أسباب حالات التسمم في الآونه الأخيرة.