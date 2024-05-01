تراند اليوم : "أنا مريم العذراء".. بالفيديو: مضيفة الطيران المتهمة بقتل ابنتها تروي تفاصيل الواقعة أمام المحكمة في مصر

صحيفة الخليج 365: اعترفت مضيفة طيران تونسية، أمام محكمة جنايات القاهرة، بقتل طفلتها، مشيرة إلى أنها لم تكن واعية عند ارتكابها الجريمة.

علم الطاقة

وقالت أمام المحكمة بأنها خبيرة في علم الطاقة وأنها تعمقت في هذا المجال لدرجة أنها خاضت تجربة روحية قوية جعلتها ترى وتسمع ما لا يستطيع الآخرين وأنها أصبحت تتلقى تجليات وهواتف رفعت من طاقتها الروحية وأن الأنبياء موسى وعيسى أخبروها بأنها مريم العذراء.

خطة روحانية

وأشارت إلى أنها قامت بعمل خطة روحانية لنفسها فظنت أن هناك وحي إلهي نزل عليها يخبرها بأن موعدها قد حان للصعود إلى السماء ويجب أن تأخذ ابنتها معها فالتقطت حزام شنطتها وخنقت به ابنتها ذات الـ 4 سنوات حتى فارقت الحياة ثم أمسكت بسكين وطعنت رقبتها فانتبه زوجها لما يحدث وأوقفها وطلب النجدة فأتى الإسعاف ونقلوها للمستشفى وبعد علاجها حولوها للنيابة العامة.

حمض نووي

ولفتت إلى أنها تعقد جلسات روحية لعلاج الناس في منزلها وأن هناك "لغة نور" تفتح أكواد الهالات الموجودة في الجسم وأنها تستطيع إجراء فحص الحمض النووي داخل الجسم وتعالج المرضى بالطاقة.

وقررت المحكمة تأجيل محاكمة المتهمة إلى جلسة 29 مايو القادم لإصدار الحكم.