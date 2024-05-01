تراند اليوم : بالفيديو.. شاهد الهدايا المقدمة لراعي الشيول عايض الأكلبي بعد إنقاذ شبان من سيول بيشة

صحيفة الخليج 365 : وثق مقطع فيديو، الهدايا التي قدمت لصاحب "الشيول" الذي تدخل لإنقاذ شبان من سيول وادي جعبة في بيشة.

وتمثلت الهدايا في سيارة شاص، وجمال كانت محملة على سيارات أخرى، وسط حضور عدد كبير من قبيلة الشبان الذي أنقذهم راعي الشيول.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا مقطع فيديو يوثق أظهر الفيديو لحظة حضور المواطن عايض الأكلبي، بالشيول الخاص به قاطعاً مسافة 7 كيلو مترات وهو يقوده حتى وصل إلى وادي جعبة ببيشة.

ولم يتردد المواطن الأكلبي، ودخل وسط السيل، وتمكن من إنقاذ الشبان، قبل أن يجرف السيل مركبتهم.

وعلق الشيول وسط السيل، ولكن الأكلبي ظل يتعامل معه بحكمة حتى تحرك وخرج من وسط السيل وهو يبتسم بعد نجاته ونجاة الشبان.