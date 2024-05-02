شكرا لقرائتكم خبر عن حتى 11 مساء.. أمطار غزيرة على جازان والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار غزيرة على منطقة جازان اليوم الخميس، تبدأ الساعة 10 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 11 مساء.
ويشمل التنبيه أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
ويشمل التنبيه أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
الإنذار الأحمر - #منطقة_جازان - #الحرث #الدائر #الريث #العارضة ...+2— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) May 1, 2024
للتفاصيل https://t.co/pJPGfafZkc #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/mAgm6I6hVs