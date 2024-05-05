تقرير وزارة المالية: عجز في الميزانية العامة خلال الربع الأول 2024 بقيمة 12.387 مليار ريال

أصدرت وزارة المالية تقريرًا يكشف عن أداء الميزانية العامة خلال الربع الأول من عام 2024. وأفادت الوزارة بأن إجمالي نفقات الميزانية بلغت 305,820 مليار ريال خلال هذا الفترة.

تبين أن إيرادات الميزانية العامة في الربع الأول قد بلغت 293,433 مليار ريال، بينما تجاوز عجز الميزانية العامة الرقم 12,387 مليار ريال.

وتشير الأرقام إلى أن الإيرادات النفطية في الربع الأول بلغت 181.92 مليار ريال، بينما بلغت الإيرادات غير النفطية 111.51 مليار ريال. وتمتلك المصروفات الفعلية للربع الأول قيمة قدرها 305.82 مليار ريال، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 8% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وتم تخصيص 51.59 مليار ريال لقطاع التعليم، و49.30 مليار ريال للقطاع العسكري، و60.5 مليار ريال لقطاعي الصحة والتنمية الاجتماعية في ميزانية الربع الأول من عام 2024، وذلك وفقًا لتوجيهات الحكومة.