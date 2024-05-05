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شكرا لقرائتكم خبر عن بينها سلامة الشركات.. 5 محاور بالمؤتمر الدولي للسلامة والصحة المهنية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - رعى وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي صباح اليوم الأحد بمدينة الرياض؛ أعمال المؤتمر الدولي السادس للسلامة والصحة المهنية تحت شعار "استكشاف الأفق".
ويستمر خلال الفترة من 5 إلى 7 مايو 2024 -، ويناقش خمسة محاور رئيسية؛ تتضمّن الاستدامة، وسلامة الشركات، والتحول التقني، بالإضافة إلى محور الوعي والثقافة، ومحور الصحة المهنية، وذلك بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة، والمختصين والخبراء من داخل المملكة وخارجها.
وأشار إلى أن المملكة تسعى من خلال السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية إلى تعزيز وتطوير المنظومة، وتعزيز وحماية العاملين في مختلف أماكن العمل على المستوى الوطني، بما يتوافق مع الأنظمة المحلية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتقديم أفضل الممارسات العالمية التي تتناسب مع سوق العمل.
وأشاد بجهود المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية والدور التكاملي الذي تقوم به الجهات من مختلف القطاعات في المجلس وفي منظومة السلامة والصحة المهنية.
هذا بالإضافة إلى إطلاق عدد من التشريعات التي أسهمت بشكل فعال في تعزيز الوعي بمسائل السلامة والصحة المهنية من خلال إطلاق البرنامج الوطني الاستراتيجي للسلامة والصحة المهنية.
ومن بين هذه التشريعات؛ إصدار اللائحة الإدارية المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، وتطوير سياسة وطنية متكاملة في هذا المجال بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وأطراف الإنتاج الثلاثة، مما ضمن شمولية واعتمادية هذه السياسة وتنفيذها بقرار من مجلس الوزراء، مع متابعة دقيقة لتنفيذه.
كما دشن الموقع الرسمي للمجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، واستعراض منصة التدريب الالكتروني في مجال السلامة والصحة المهنية، ومنصة التبليغ والتحقيق عن حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية.
ويستمر خلال الفترة من 5 إلى 7 مايو 2024 -، ويناقش خمسة محاور رئيسية؛ تتضمّن الاستدامة، وسلامة الشركات، والتحول التقني، بالإضافة إلى محور الوعي والثقافة، ومحور الصحة المهنية، وذلك بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة، والمختصين والخبراء من داخل المملكة وخارجها.
السلامة والصحة المهنيةوأكد الوزير الراجحي في كلمته خلال افتتاح المؤتمر على نجاح المملكة العربية السعودية خلال الأعوام الماضية في تحقيق العديد من المنجزات في مجال السلامة والصحة المهنية؛ نتيجة للبرامج والمبادرات التي بدأ العمل عليها بالتزامن مع إطلاق رؤية السعودية 2030 الهادفة إلى خلق مجتمع حيوي، وبناء اقتصاد يتميّز بالتنوع والاستدامة.
وأشار إلى أن المملكة تسعى من خلال السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية إلى تعزيز وتطوير المنظومة، وتعزيز وحماية العاملين في مختلف أماكن العمل على المستوى الوطني، بما يتوافق مع الأنظمة المحلية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتقديم أفضل الممارسات العالمية التي تتناسب مع سوق العمل.
وأشاد بجهود المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية والدور التكاملي الذي تقوم به الجهات من مختلف القطاعات في المجلس وفي منظومة السلامة والصحة المهنية.
انخفاض معدل إصابات العمل في المملكةوأوضح أن تلك الجهود أثمرت عن انخفاض معدل إصابات العمل في المملكة من 416 إصابة لكل 100 ألف عامل إلى 288 إصابة لكل 100 ألف عامل، بمعدل %30.7 خلال السنوات الماضية، كما ارتفعت نسبة المنشآت الممتثلة لنظام السلامة والصحة المهنية إلى %71.27.
هذا بالإضافة إلى إطلاق عدد من التشريعات التي أسهمت بشكل فعال في تعزيز الوعي بمسائل السلامة والصحة المهنية من خلال إطلاق البرنامج الوطني الاستراتيجي للسلامة والصحة المهنية.
ومن بين هذه التشريعات؛ إصدار اللائحة الإدارية المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، وتطوير سياسة وطنية متكاملة في هذا المجال بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وأطراف الإنتاج الثلاثة، مما ضمن شمولية واعتمادية هذه السياسة وتنفيذها بقرار من مجلس الوزراء، مع متابعة دقيقة لتنفيذه.
إصابات العمل والأمراض المهنيةوكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد افتتح المعرض المصاحب للمؤتمر، وزار عدداً من أجنحة الشركاء والرعاة والجهات المشاركة مثل معرض المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومعرض شركة أرامكو الشريكين المؤسسين والمنظمين للمؤتمر.
كما دشن الموقع الرسمي للمجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، واستعراض منصة التدريب الالكتروني في مجال السلامة والصحة المهنية، ومنصة التبليغ والتحقيق عن حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية.