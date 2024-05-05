شكرا لقرائتكم خبر عن بينها سلامة الشركات.. 5 محاور بالمؤتمر الدولي للسلامة والصحة المهنية والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام