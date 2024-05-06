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إغلاق 121 منشأة مخالفة في جدة

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واس - جدة  0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 121 منشأة مخالفة في جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أسفرت الجولات الرقابية في 11 بلدية فرعية بجدة عن ضبط 15,975 مخالفة.
وتنوعت ما بين عدم الحصول على الشهادات الصحية أو عدم تجديدها، ومخالفات تتعلق بالاشتراطات الصحية، وسوء الحفظ والتخزين.

أكثر من 13 ألف جولة رقابية

وبحسب أمانة محافظة جدة نفذت خلال شهر أبريل الماضي، أكثر من 13 ألف جولة رقابية، على المنشآت التجارية والصحية.
This is a Twitter Status | This is a Twitter Status ترصد أكثر من 13 ألف جولة رقابية على المنشآت التجارية والصحية خلال شهر This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— أمانة محافظة جدة (@JeddahAmanah)
وأكدت الأمانة استمرار وتكثيف الجهود الرقابية؛ بهدف رفع نسبة امتثال المنشآت التجارية والصحية، لحفظ أمن وسلامة الغذاء، وتحسين جودة الخدمات المقدمة،
وبينت أنه جرى خلال الشهر الماضي زيارة 9,249 منشأة صحية, 4,506 منشآت تجارية، وإغلاق 121 منشأة مخالفة.
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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