شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 121 منشأة مخالفة في جدة والان نبدء بالتفاصيل

أكثر من 13 ألف جولة رقابية

أسفرت الجولات الرقابية في 11 بلدية فرعية بجدة عن ضبط 15,975 مخالفة.وتنوعت ما بين عدم الحصول على الشهادات الصحية أو عدم تجديدها، ومخالفات تتعلق بالاشتراطات الصحية، وسوء الحفظ والتخزين.وبحسب أمانة محافظة جدة نفذت خلال شهر أبريل الماضي، أكثر من 13 ألف جولة رقابية، على المنشآت التجارية والصحية. ترصد أكثر من 13 ألف جولة رقابية على المنشآت التجارية والصحية خلال شهر — أمانة محافظة جدة (@JeddahAmanah) وأكدت الأمانة استمرار وتكثيف الجهود الرقابية؛ بهدف رفع نسبة امتثال المنشآت التجارية والصحية، لحفظ أمن وسلامة الغذاء، وتحسين جودة الخدمات المقدمة،وبينت أنه جرى خلال الشهر الماضي زيارة 9,249 منشأة صحية, 4,506 منشآت تجارية، وإغلاق 121 منشأة مخالفة.