السعودية | محافظ حفر الباطن يستقبل مدير عام فرع وزارة البيئة بالشرقية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبل صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل، محافظ حفر الباطن اليوم، بمكتبه بالمحافظة، مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس فهد بن أحمد الحمزي، ومدير مكتب فرع الوزارة بمحافظة حفر الباطن زبن مزهر الشمري.

واطلع على المهام والأعمال والخدمات التي يقدمها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية والجهات التابعة له في جميع قطاعات الوزارة البيئية والمائية والزراعية والثروة الحيوانية.

وأشاد سموّه بالدور الذي يقوم به فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، وحثهم على بذل مزيد من الجهد والعطاء في كل ما يخص محافظة حفرالباطن من مواردها الطبيعية والبيئية والمائية والزراعية واستدامتها.