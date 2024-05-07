تراند اليوم : ‏شاهد.. امرأة أمريكية تطلق كلابها لمهاجمة مسن ونهش جسده وسط شارع عام في نيويورك

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة هجوم كلبين على رجل مسن في شارع عام بمدينة نيويورك الأمريكية.

وأظهر الفيديو مهاجمة الكلبين للمسن ونهش جسده من أكثر من اتجاه، وجره على الأرض بأسنانهما الحادة، بعدما أطلقتهما صاحبتهما على الرجل.

ووسط صراخ المسن طالبا النجدة، حاول مجموعة من الأشخاص أخذ الكلبين بعيدًا عن الرجل الذي سألت دمائه وأصيب بجروح.

وتمكن عدد من الأشخاص في النهاية من إبعاد الكلبين عن المسن، حسبما أبان الفيديو.

الجدير بالذكر أن صاحبة الكلبين هي من أطلقتهما على المسن بسبب حدوث ملاسنة كلامية بينهما، وألقت الشرطة القبض على السيدة، بينما نقل الرجل للمستشفى ونجا من الموت.