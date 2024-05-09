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تراند اليوم : بسعر خيالي.. شاهد: مطعم كويتي يقدم طبق من " ورق عنب" مطلي بالذهب

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صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو نشره أحد الحسابات المهتمة بتقييم المطاعم، تقديم مطعم كويتي لوجبة ورق عنب مطلية بالذهب ، ويصل سعرها لنحو ألفين دينار أي نحو (6500) دولار.

وأظهر الفيديو أحد الأشخاص وهو يحمل علبة مغلفة ، وبداخلها كمية من ورق العنب المطلي بالذهب .

وكشف ناشر الفيديو عن تجربته مع المطعم الذي يقدم ورق عنب الذهب ، وقال :" اليوم بتكلم لكم عن تجربتي لألذ ورق عنب بالكويت .. ورق عنب مغلف بالذهب وسعر الكيلو 2000 دينار بس ". مٌضيفا: بدون مبالغة الطعم خيالي وفيه منه حامض وسبايسي .. لذيذ ويسوى كل فلس ".

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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