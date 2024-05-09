شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: التاكسي الطائر تجربة في طريقها للتطبيق خلال موسم الحج والان نبدء بالتفاصيل

أول سيارة أجرة طائرة بالعالم في الصين

الدمام - شريف احمد - صرح وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر، في مقابلة صحفية، أن نماذج النقل الحديثة مثل التاكسي الطائر والدرونز سيتم تجربتها بإذن الله خلال موسم الحج، وهي تجربة مهمة تمثل نماذج حديثة من أنماط النقل قريبة التطبيق.وأضاف: "اليوم هناك تسابق كثير من الشركات المختصة لتقديم منتج عملي خلال السنوات القريبة، فلابد من التعرف على تلك التقنيات وتوائمها مع البيئة الموجودة ومع ظروف التشغيل في مثل هذه المواسم".واختتم: "لابد أن نكون في المقدمة للاستفادة من هذه الخدمات، ويكون للحج النصيب الأوفر منها".يذكر أن الصين منحت رسميًا، الجمعة، أول شهادة في العالم لسيارة أجرة طائرة كهربائية ذاتية القيادة، ما يشكّل إشارة إلى إمكان إعطاء ضوء أخضر قريبًا للبدء بالاستخدام التجاري لهذه المركبات في هذا الدولة الآسيوية العملاقة.وأصدرت السلطات الصينية المختصة "شهادة نوع"، تثبت أن الأمان متوافر في مركبة وأنها صالحة للاستخدام، لسيارة أجرة طائرة من إنتاج شركة صينية ناشئة، وهي إحدى الشركات الرائدة عالمياً في قطاع النقل الجوي في المدن الآخذ في الازدهار.