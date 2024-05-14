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استمرار هطول الأمطار الرعدية حتى السبت.. و"الدفاع المدني" يحذر

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واس- الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.
وأكدت ضرورة الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، من يوم غدٍ الثلاثاء حتى يوم السبت المقبل.
وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، تشمل العاصمة المقدسة والكامل والجموم والطائف وميسان وأضم والعرضيات والمويه ورنية والخرمة، ومنطقة الرياض لتشمل القويعية وثادق وعفيف والدوادمي وشقراء والزلفي والمجمعة والغاط.

طقس

وتكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على العاصمة الرياض ووادي الدواسر ورماح وحريملاء والدرعية وضرما ومرات والمزاحمية والخرج والحريق وحوطة بني تميم.
وأوضحت أن مناطق جازان وعسير والباحة والمدينة المنورة وحائل والقصيم ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، وخفيفة إلى متوسطة على منطقتي المدينة المنورة والشرقية.
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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