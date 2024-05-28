شكرا لقرائتكم خبر عن "الجلاجل" باجتماع أممي: "الصحة للجميع" الهدف الأسمى لرفاهية شعوب العالم والان نبدء بالتفاصيل

الصحة للجميع

الانتهاكات الإسرائيلية

الدمام - شريف احمد - ترأس وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، وفد المملكة رفيع المستوى المشارك في افتتاح جمعية الصحة العالمية دورتها السابعة والسبعين لمنظمة الصحة العالمية بمقر الأمم المتحدة في جنيف.وأكد "الجلاجل" في كلمة المملكة أهمية مواصلة الجهود وتعزيز العمل والتعاون الدولي للتعامل مع أي مخاطرٍ صحية مُستقبلية، تحقيقاً للهدف الأسمى: "الصحة للجميع" من أجل صحة ورفاهية شعوب العالم. للتفاصيل |This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)ونوهت المملكة، بضرورة إيجاد حلول طويلة الأجل لمعالجة ثغرات إجراءات التأهُب للجوائح العالمية والاستجابة لها.وأشارت إلى الجهود التي بُذلت بشأن تعديل اللوائح الصحية الدولية، ومفاوضات صياغة معاهدة الأوبئة، والحاجة إلى تعزيز العمل والتعاون الدولي للتعامل مع أي مخاطرٍ صحية مُستقبلية، تحقيقاً لهدف "الصحة للجميع".كما أشارت المملكة إلى هدف تحقيق الاستجابة اللازمة لما يُهدِّد مُضَادات الميكروبات، والتطلع لإعلان الأمم المتحدة بهذا الشأن، ولاستضافة المملكة للمؤتمر الوزاري الرابع رفيع المستوى عن مقاومة مضادات الميكروبات خلال الفترة ١٥-١٦ نوفمبر بمدينة جدَّه هذا العام.كما أكدت المملكة، على أن الأزمة الإنسانية في غَــزَّة دَخَلَت شهرها الثامن، ولا زالت الانتهاكات الإسرائيلية المُرَوِّعَة مُستَمِرَّة، حيث يَقترب عدد ضحاياها مِن الأربعين ألف، أغلَبهُم مِنْ الأطفال والنساء والشيوخ، إضافةً إلى تَدَهورٍ خطير في الخدمات الصحية.