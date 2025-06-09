السعودية | معالي النائب العام يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

رفع معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة نجاح موسم الحج هذا العام 1446هـ، والذي تحقق بفضل الله ثم بحكمة وتوجيهات القيادة الرشيدة.

وثمّن المعجب أثر تضافر جهود القطاعات في توفير الخدمات وتسخير التقنيات والمشروعات تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهما الله. وقد برزت عناية الدولة في أبهى صورها بتنظيمٍ رفيع وخدمات متكاملة، كان لها بالغ الأثر في تيسير أداء المناسك بيسر وطمأنينة، فبتكامل الجهود تحقق المنشود.

واختتم معاليه بأن يجزي الله خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خير الجزاء، وأن يديم على المملكة أمنها ورخاءها واستقرارها وازدهارها، ويتقبل من الحجـاج حجهم وسعيهم ويعودوا إلى بلادهم سالمين غانمين.

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