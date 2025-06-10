السعودية | حجاج ذوي الشهداء والمصابين من القوات اليمنية يزورون المسجد النبوي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

زار حجاج بيت الله الحرام من ذوي الشهداء والمصابين في القوات اليمنية المسجد النبوي، وصلوا ركعتين في الروضة الشريفة، وذلك بعد أن أتموا مناسك الحج بكل يسر وطمأنينة، تحت إشراف وزارة الدفاع ممثلة بالقوات المشتركة.

وتأتي هذه الزيارة ضمن البرنامج المعد من قبل القوات المشتركة لحجاج ذوي الشهداء والمصابين من القوات اليمنية؛ الذي يهدف إلى تمكينهم من أداء مناسكهم بكل انسيابية وتنظيم.

