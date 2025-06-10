الارشيف / اخبار السعوديه

السعودية | حجاج ذوي الشهداء والمصابين من القوات اليمنية يزورون المسجد النبوي

0 نشر
shimaa mohamed 0 تبليغ

  • السعودية | حجاج ذوي الشهداء والمصابين من القوات اليمنية يزورون المسجد النبوي 1/2
  • السعودية | حجاج ذوي الشهداء والمصابين من القوات اليمنية يزورون المسجد النبوي 2/2

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن حجاج ذوي الشهداء والمصابين من القوات اليمنية يزورون المسجد النبوي والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

زار حجاج بيت الله الحرام من ذوي الشهداء والمصابين في القوات اليمنية المسجد النبوي، وصلوا ركعتين في الروضة الشريفة، وذلك بعد أن أتموا مناسك الحج بكل يسر وطمأنينة، تحت إشراف وزارة الدفاع ممثلة بالقوات المشتركة.

وتأتي هذه الزيارة ضمن البرنامج المعد من قبل القوات المشتركة لحجاج ذوي الشهداء والمصابين من القوات اليمنية؛ الذي يهدف إلى تمكينهم من أداء مناسكهم بكل انسيابية وتنظيم.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا