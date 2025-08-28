شكرا لقرائتكم خبر الجهات الحكومية والخاصة تشارك في «يوم السعودية الرقمية» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شارك عدد من الجهات الحكومية والشركات المتخصصة في مجالات الأنظمة الرقمية في المعرض المصاحب لفعالية «يوم السعودية الرقمية» الذي تنظمه هيئة الحكومة الرقمية، واستضافت أعماله جامعة طيبة بالمدينة المنورة أمس.

واستعرضت الوزارات، والهيئات الحكومية، والجامعات، وشركات القطاع الخاص المشاركة في الفعالية، تجاربها ومسيرتها نحو التحول الرقمي، وجهودها لتعزيز الوعي بالخدمات الالكترونية من خلال تقديم عروض مرئية تناولت مسيرة التطوير التقني، ومجمل الخدمات الرقمية التي تقدمها الجهات لفئات المستفيدين من الأفراد، وقطاعات الأعمال، إلى جانب قصص النجاح الرقمية، ومجالات التعاون بين القطاعين العام والخاص، وقياس أداء الجهات الحكومية في تقديم الخدمات الرقمية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

وتضمن برنامج الفعالية «يوم السعودية الرقمية» جلسات حوارية، وورش عمل، ناقشت عدة موضوعات رئيسية من أبرزها الذكاء الاصطناعي، وحماية البيانات، والابتكار الرقمي، وجهود إثراء المعرفة والتحول الرقمي، لتمكين الجهات من معالجة التحديات التي تواجهها لتحقيق مستهدفات التحول الرقمي الوطني.

وشاركت في الفعالية كل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الحج والعمرة، ووزارة الرياضة، ووزارة السياحة، وإمارة منطقة المدينة المنورة، وهيئة الحكومة الرقمية، وهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، والهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين الشريفين، والتأمينات الاجتماعية، وأمانة منطقة المدينة المنورة، وجامعة طيبة، والجامعة الإسلامية، وجامعة جدة، وجامعة نجران، ومجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية، وعدد من الجهات الأهلية وشركات القطاع الخاص المتخصصة الرائدة في مجالات الأنظمة التقنية والتعاملات الرقمية.