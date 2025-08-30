مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة يحصل على اعتماد سباهي لتقديم الرعاية الصحية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - حصل مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، على اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (سباهي) بعد اجتيازه جميع معايير الجودة وسلامة المرضى التي يطبقها المركز.

جهود مستمرة وتطوير مستمر

أوضح تجمع مكة الصحي أن هذا الاعتماد يأتي نتيجة لجهود متواصلة بذلها فريق العمل بالمستشفى في مختلف الأقسام الطبية والإدارية. تبنّى الفريق أعلى معايير الجودة وطبق السياسات والإجراءات المعتمدة، إضافة إلى الاستثمار في التدريب والتأهيل المستمر للكوادر الصحية والفنية.

تحقيق رؤية وزارة الصحة

يُجسد هذا الإنجاز التزام مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة بتحقيق رؤية وزارة الصحة في رفع مستوى جودة وكفاءة الخدمات الصحية، وتعزيز تجربة المرضى وضمان سلامتهم.

رحلة التطوير والتحسين المستمر

هذا الاعتماد سيكون دافعًا لمواصلة رحلة التطوير والتحسين المستمر، من أجل الحفاظ على أعلى مستويات الأداء وتقديم خدمات صحية متميزة تواكب تطلعات المستفيدين وتدعم مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.