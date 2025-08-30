تحذير علماء الفلك: توهجات شمسية قوية قد تحدث هذا الصيف

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تحذر دراسة جديدة من علماء مختبر علم الفلك الشمسي التابع لأكاديمية العلوم الروسية من احتمالية حدوث توهجات شمسية قوية في الأيام القادمة. وتعتبر هذه التوهجات الأقوى منذ بداية صيف هذا العام.

تركيز عال من البقع الشمسية

وفقًا للبيان الصادر عن المختبر، فإن نصف الكرة الجنوبي للشمس يشهد تركيزًا عاليًا من البقع الشمسية التي تمثل مصدرًا لتوهجات شمسية قوية. ونظرًا لدوران الشمس، فإنه من المتوقع أن يتحرك قرصها المرئي نحو منطقة تأثير مباشر على الأرض.

20 توهجًا شمسيًا خلال 24 ساعة

وتم رصد 20 توهجًا شمسيًا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، من بينها خمسة من الفئة M. وتحاول الشمس التخلص من الطاقة الزائدة، مما يزيد من احتمالية حدوث توهجات شمسية شديدة القوة من الفئة X خلال الأيام القادمة.

تأثيرات التوهجات الشمسية

وتشير التقارير إلى أن حالة الغلاف المغناطيسي للأرض تظل مستقرة نسبيًا حتى الآن، ولكن قد تتأثر بشكل كبير بالتوهجات الشمسية المتوقعة خلال الأيام القادمة.

تصنيف التوهجات الشمسية

يتم تصنيف التوهجات الشمسية حسب شدة الأشعة السينية المنبعثة منها إلى خمس فئات: A، B، C، M، X. وتؤدي هذه التوهجات إلى عواصف مغناطيسية قد تؤثر على أنظمة الطاقة ومسارات هجرة الحيوانات.

في النهاية، يعد هذا التحذير بمثابة دعوة للحذر واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتقليل الآثار السلبية المحتملة لتلك التوهجات الشمسية القوية.