شكرا لقرائتكم خبر «الشؤون الإسلامية» تواصل تقديم برامجها التوعوية لخدمة المعتمرين في مسجد التنعيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، تنفيذ الخدمات التوعوية في مسجد السيدة عائشة - رضي الله عنها - بالتنعيم في مكة المكرمة، تزامنا مع توافد جموع المعتمرين لموسم العمرة للعام 1447هـ، وذلك تحقيقا لتطلعات القيادة الرشيدة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتتضمن الخدمات التوعوية والإرشادية التي تقدمها الوزارة عبر كبائن ميدانية بمشاركة دعاة ومترجمين موجودين على مدار الساعة لتعليم ضيوف الرحمن أحكام العمرة والإجابة عن استفساراتهم وتوعيتهم بكيفية أداء العمرة على هدي الكتاب والسنة، وتقديم كلّ ما من شأنه خدمة ضيوف الرحمن.

وتشمل الخدمات التوعوية توظيف التقنية الحديثة من خلال تفعيل الشاشات الالكترونية داخل المسجد لبث الرسائل التوعوية بأكثر من 10 لغات عالمية، وتشغيل مكتبة الكترونية ذكية مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، تتيح لضيوف الرحمن تحميل الكتب والمطويات الشرعية عبر رموز QR باستخدام الهواتف الذكية، إضافة إلى توزيع مطبوعات دعوية بعدة لغات.

وتأتي هذه الجهود ضمن رسالة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في خدمة ضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار، لتعليم أحكام العمرة وتعزيز الوعي الشرعي لديهم، وتيسير أداء المناسك، وتوجيههم وفق هدي الكتاب والسنة النبوية وإبراز سماحة الإسلام، بما يعكس دور المملكة الريادي في خدمة الإسلام والمسلمين حول العالم.