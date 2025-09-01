شكرا لقرائتكم خبر طلاب وطالبات منطقتي مكة والمدينة يبدؤون عامهم الدراسي الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبلت مدارس التعليم العام في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة أمس، طلاب وطالبات التعليم العام في مختلف المراحل الدراسية، تزامنا مع بدء العام الدراسي 1447هـ وفق التقويم الدراسي.

وأكملت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة عبر 2,455 مدرسة، كل استعداداتها لاستقبال أكثر من 500 ألف طالب وطالبة يقوم على تدريسهم أكثر من 38 ألف معلم ومعلمة، وتهيأت 2,384 مدرسة في محافظة جدة لاستقبال 714,273 طالبا وطالبة، يعمل على تدريسهم 41,537 معلما ومعلمة.

في حين استقبلت محافظة الطائف عبر 1,700 مدرسة بمختلف المراحل 270 ألف طالب وطالبة، وانتظم في 1,829 مدرسة بتعليم منطقة المدينة المنورة 413,551 طالبا وطالبة، يشرف على تدريسهم 34,637 معلما ومعلمة.

وحرصت هذه الإدارات التعليمية وبمتابعة مع وزارة التعليم، على تهيئة بيئات جاذبة للطلاب والطالبات؛ لتنمية مهارات الطلاب والطالبات، وتعزيز القيم الوطنية والإيجابية لديهم، وإطلاق قدراتهم الإبداعية، ومواهبهم الابتكارية، بوصفها ركيزة أساسية لبناء الوطن، وتحقيق رؤيته وتطلعاته المستقبلية.