العلا تنظم فعالية «العودة للمدارس» بالتزامن مع العام الدراسي الجديد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنظم الهيئة الملكية لمحافظة العلا فعالية «العودة للمدارس» في البلدة القديمة، خلال الفترة من 1 إلى 4 سبتمبر المقبل، من الساعة السادسة وحتى العاشرة مساء، متضمنة أنشطة ترفيهية ومعرفية في مجالات الفنون والرياضة والثقافة والبيئة والزراعة والصحة العامة.

وتأتي إقامة الفعالية بالتزامن مع انطلاقة العام الدراسي الجديد غدا في مدارس محافظة العلا، التي أكملت فيها الاستعدادات كافة من حيث التجهيزات والمقررات الدراسية والكوادر التعليمية، وسط متابعة من الجهات المعنية لضمان بيئة تعليمية متكاملة تدعم مسيرة الطلاب والطالبات مع بداية العام.

ويهدف تنظيم الفعالية إلى خلق أجواء تفاعلية تعزز جاهزية الطلبة للعودة إلى مقاعد الدراسة، وتوسيع معارفهم عبر برامج تثقيفية وأنشطة متنوعة، بما يسهم في تنمية قدراتهم وصقل مواهبهم في أجواء عائلية مشوقة.