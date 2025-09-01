شكرا لقرائتكم خبر هيئة الأدب والنشر والترجمة تطلق فعالية أسبوع الطفل الأدبي في سكاكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت فعالية أسبوع الطفل الأدبي أمس الأول، في بيت الثقافة بمدينة سكاكا في منطقة الجوف، بتنظيم من هيئة الأدب والنشر والترجمة، وتستمر حتى الرابع من سبتمبر المقبل.

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز الواصل أن فعالية أسبوع الطفل الأدبي في مدينة سكاكا تأتي امتدادا لجهود هيئة الأدب والنشر والترجمة الرامية إلى نشر الثقافة الأدبية في مختلف مناطق المملكة، وإتاحة الفرصة للأطفال للتعبير عن إبداعاتهم، بما يسهم في بناء جيل قارئ ومبدع، قادر على التفاعل مع الحركة الثقافية، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للثقافة، التي تسعى الهيئة إلى تحقيقها تحت مظلة رؤية المملكة 2030.

وتتضمن فعالية «أسبوع الطفل الأدبي» على مدى أسبوع كامل، مجموعة من الأنشطة والبرامج الثقافية والإبداعية، تشمل ورش عمل للأطفال واليافعين وأولياء الأمور، بمشاركة متخصصين في مجال تنمية مواهب الأطفال، والفعاليات الأدبية المتنوعة من عروض مسرحية ومسابقات أدبية وأنشطة تفاعلية وفنية وجلسات الحكواتي، إضافة إلى أركان تعليمية وتفاعلية تهدف إلى تنمية خيال الأطفال وتعزيز ارتباطهم بالقراءة والأدب منذ الصغر.

ويهدف مشروع أسبوع الطفل الأدبي الذي يقام على مدى أسبوع في 5 مناطق مختلفة حول المملكة، إلى تنمية شغف الإبداع بالقراءة والرواية والكتابة في نفوس الأطفال وأولياء الأمور، وتنمية مهارات القراءة لدى الطفل وقدراته العقلية، والعادات الأدبية لديه، ورفع الوعي الثقافـي، وتحفيز التفاعل مع الأنشطة الثقافية والأدبية والقدرات الإبداعية لدى الأطفال وأولياء الأمور.