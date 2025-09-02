شكرا لقرائتكم خبر جامعة الملك خالد تستضيف «المنتدى السعودي المتقدم لأمراض اللثة وزراعة الأسنان» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - برعاية الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، تحتضن جامعة الملك خالد ممثلة في كلية طب الأسنان، المنتدى السعودي المتقدم لأمراض اللثة وزراعة الأسنان، الذي سيعقد خلال يومي 4 - 5 سبتمبر 2025م في مركز المعارض والمؤتمرات بالمدينة الجامعية بالفرعاء، تحت شعار «التحول الرقمي في زراعة الأسنان - مستقبل الممارسات السريرية «، بتنظيم من الجمعية السعودية لأمراض وجراحة اللثة وزراعة الأسنان.

وأكد عميد كلية طب الأسنان بجامعة الملك خالد الدكتور محمد بن علي القرني، أن المنتدى يمثل فرصة علمية نوعية لمواكبة أحدث التطورات في مجال زراعة الأسنان، خصوصا مع دخول التقنيات الرقمية إلى هذا المجال بما في ذلك الجراحات الموجهة والطباعة ثلاثية الأبعاد، التي تسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة الممارسات العلاجية وتحسين جودة النتائج السريرية، مشيرا إلى أن المنتدى يهدف إلى تعزيز المعرفة العلمية حول أحدث تقنيات زراعة الأسنان الرقمية وتطبيقاتها السريرية، إلى جانب تدريب الممارسين على دمج هذه التقنيات في العيادات بما ينعكس إيجابا على جودة الرعاية الصحية، ومناقشة الأثر الاقتصادي لهذه التقنيات في رفع كفاءة العيادات وتقليل التكاليف طويلة المدى، إلى جانب استعراض الابتكارات الحديثة في مجال الجراحة الموجهة والطباعة ثلاثية الأبعاد ودورها في تحسين رعاية المرضى.

وأشار إلى أن المنتدى سيوفر منصة حوارية وتفاعلية تجمع بين الممارسين والباحثين والقطاع الصناعي، بما يعزز فرص التعاون وتبادل الخبرات وتطوير حلول مبتكرة تسهم في الارتقاء بمستقبل طب الأسنان، مؤكدا أن المنتدى سيكون حدثا علميا ومهنيا بارزا يثري مسيرة طب الأسنان محليا ودوليا، ويضع أسسا جديدة لممارسات أكثر تطورا واستدامة.

بدوره أكد رئيس الجمعية السعودية لأمراض وجراحة اللثة وزراعة الأسنان الدكتور عبدالله بن عوض العمري، أن المنتدى يأتي امتدادا لجهود الجمعية في دعم مسيرة التطوير المهني والبحثي في تخصص اللثة وزراعة الأسنان، مشيرا إلى أن شعار المنتدى لهذا العام يعكس التوجه العالمي نحو التحول الرقمي، ويجسد التزام المملكة بمواكبة هذه الطفرة التقنية في المجال الصحي.

وأفاد بأن الجمعية تسعى من خلال هذا الحدث إلى تعزيز دورها الريادي في رفع كفاءة الممارسين الصحيين، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية والقطاع الصناعي بما يخدم تطلعات رؤية المملكة 2030 في تطوير خدمات الرعاية الصحية.