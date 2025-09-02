شكرا لقرائتكم خبر «الأفواج الأمنية» تختتم معرض «وطن بلا مخالف» بمنطقة نجران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



- بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت وكالة شؤون الأفواج الأمنية بوزارة الداخلية، معرضها التوعوي بعنوان «وطن بلا مخالف»؛ لتعزيز الوعي بأهمية الالتزام بنظامي أمن الحدود والإقامة، والحث على الإبلاغ عن مخالفيهما، الذي أقيم في مجمع نجران بارك بمنطقة نجران. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت وكالة شؤون الأفواج الأمنية بوزارة الداخلية، معرضها التوعوي بعنوان «وطن بلا مخالف»؛ لتعزيز الوعي بأهمية الالتزام بنظامي أمن الحدود والإقامة، والحث على الإبلاغ عن مخالفيهما، الذي أقيم في مجمع نجران بارك بمنطقة نجران. واستعرض المعرض جهود الأفواج الأمنية في حملة «وطن بلا مخالف»، وتوضيح عقوبة من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، التي تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، والتشهير به، وطرق الإبلاغ عن مخالفي نظامي الإقامة وأمن الحدود بالاتصال بالرقمين 911 في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق المملكة.

كانت هذه تفاصيل خبر «الأفواج الأمنية» تختتم معرض «وطن بلا مخالف» بمنطقة نجران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.