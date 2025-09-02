شكرا لقرائتكم خبر إطلاق الدورة الرابعة من جائزة كابسارك للغة العربية لعام 2025 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) بالشراكة مع مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية انطلاق فعاليات الدورة الرابعة من (جائزة كابسارك للغة العربية)، إحدى أبرز المبادرات الوطنية الرائدة التي أطلقت عام 2022م؛ لتكون جسرا بين اللغة العربية وميادين الفكر والبحث العلمي في مجالات الطاقة والاقتصاد والبيئة.

ومنذ انطلاقتها شكلت الجائزة منصة فريدة لإبراز الكفاءات والمواهب، وتشجيع الباحثين على إنتاج أعمال علمية ومعرفية رصينة باللغة العربية، سواء بالتأليف المتخصص، أو الترجمة النوعية، أو المبادرات الإبداعية التي تثري المحتوى العربي، إذ أسهمت الدورات السابقة للجائزة في حث مئات المشاركين على تقديم إسهامات فريدة عززت مكانة العربية بصفتها لغة قادرة على مواكبة التطورات التقنية والعلمية المتسارعة.

وتمثل الجائزة التي تنعقد هذا العام بعنوان (التكامل بين الذكاء الاصطناعي وتقنيات الطاقة) تجسيدا لرؤية المملكة في جعل العربية أداة فاعلة في إنتاج المعرفة، ووسيلة لتوثيق منجزات البحث والابتكار في القطاعات الحيوية، وتبرز الشراكة الاستراتيجية مع مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية تكامل الجهود الوطنية في خدمة اللغة، وتوسيع نطاق استخدامها في العلوم الحديثة.

وأكد رئيس كابسارك فهد العجلان، أن الجائزة تمثل التزاما مؤسسيا بالاستثمار في رأس المال البشري، ودعم الإبداع العلمي باللغة العربية، مشيرا إلى أنه من خلال هذه الجائزة نمضي إلى ربط اللغة العربية بآفاق المستقبل، وإبراز قدرتها على استيعاب مفاهيم الذكاء الاصطناعي والتحولات الكبرى في قطاع الطاقة، مع تمكين جيل جديد من الباحثين والمفكرين.

بدوره أوضح الأمين العام لمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية الدكتور عبدالله الوشمي أن الشراكة مع «كابسارك» خطوة نوعية نحو تحقيق أهداف استراتيجية اللغة العربية الوطنية، مؤكدا أن هذه الجائزة تمثل منصة وطنية لتلاقي الإبداع اللغوي بالمعرفة العلمية، وتفتح المجال أمام توسيع حضور العربية في مجالات الاقتصاد والطاقة؛ بما يواكب طموحات رؤية المملكة 2030.

وتستقبل الجائزة مشاركات المواطنين والمقيمين في المملكة، ممن تجاوزوا 18 عاما، في 3 مسارات رئيسة، هي مسار التأليف: كتابة مقالة متخصصة عن موضوع التكامل بين الذكاء الاصطناعي وتقنيات الطاقة، ومسار الترجمة: تقديم ترجمة تلخيصية لكتاب (AI for Utilities: Reimagining the Future Energy System)، المقدم مجانا للمشاركين عند التسجيل، مع تأكيد أن اختيار الكتاب لا يعد تبنيا لمحتواه، والمسار الإثرائي: تقديم مبادرات نوعية أسهمت في تعزيز اللغة العربية في مجالات الطاقة أو الاقتصاد أو البيئة.

ويبدأ استقبال المشاركات من 01 سبتمبر حتى 16 أكتوبر 2025م، عبر صفحة الجائزة على الموقع الشبكي لكابسارك، ثم تعرض جميع الأعمال على لجان متخصصة؛ لتحكيم علمي دقيق، وتختتم فعاليات هذه الدورة من الجائزة بحفل تكريم للفائزين في اليوم العالمي للغة العربية 18 ديسمبر 2025م، للاطلاع على شروط المشاركة، والمسارات، وآلية التقديم؛ يرجى زيارة موقع الجائزة: www.kapsarc.org/ar/kapsarc-arabic-award.