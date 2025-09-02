شكرا لقرائتكم خبر «الصناعة» و«اليونيدو» تطلقان الموقع الالكتروني لمؤتمر GC21 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، الموقع الالكتروني الرسمي للمؤتمر العام الـ21 للمنظمة (GC21)، الذي تستضيفه العاصمة الرياض خلال الفترة من 23 إلى 27 نوفمبر 2025م، بمشاركة نخبة من صناع القرار والوزراء والخبراء والمستثمرين ورواد الأعمال من أكثر من 175 دولة لمناقشة مستقبل الصناعة العالمية والتحولات المرتبطة بالابتكار والتقنية المستدامة.

ويمثل الموقع الجديد بوابة شاملة للمؤتمر، إذ يوفر منصة رسمية للتسجيل عبر نظام INDICO العالمي، ويعرض تفاصيل الأجندة الكاملة، وأسماء المتحدثين، والمشاركين، والمعارض المصاحبة، ويتميز بتصميم حديث ومتجاوب مع مختلف الأجهزة، ليمنح تجربة مستخدم سلسة وتفاعلية مع تحديثات آنية، إلى جانب توفير خدمات دعم فني مباشر لتسهيل عملية التسجيل والمشاركة.

ويحتوي الموقع على قسم خاص بعنوان «دليل السعودية»، يقدم محتوى ثقافيا وسياحيا عن أبرز المدن والمعالم والفنادق وخدمات التأشيرات، بهدف إثراء تجربة المشاركين الدوليين وتعريفهم بما تزخر به المملكة من مقومات حضارية وسياحية، ويضم خاصية «جدار التواصل الاجتماعي» التي تتيح متابعة مباشرة للمشاركات والنقاشات عبر الوسوم الرسمية للمؤتمر، ليصبح الموقع منصة حية تتفاعل مع الجمهور داخل المملكة وخارجها.

ويتضمن برنامج GC21 أياما موضوعية تركز على قضايا محورية، من بينها يوم الاستثمار والشراكات الذي يسلط الضوء على دور الشراكات الدولية والذكاء الاصطناعي كونها محركا للتحول الصناعي، ويوم تمكين المرأة لإبراز دورها القيادي في صياغة مستقبل الصناعة، إضافة إلى يوم الشباب والمواهب الشابة، الذي يخصص مساحة لإبداعات الجيل الجديد وإسهامهم في الابتكار وريادة الأعمال.