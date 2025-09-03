شكرا لقرائتكم خبر جامعة الأمير مقرن بالمدينة تعلن بدء التسجيل في الدبلومات المهنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



أعلنت جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة عن فتح باب التسجيل في برامج الدبلومات المهنية (الدفعة السادسة)، التي تنفذ بإشراف مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع، وتشمل دبلوما مهنيا مشاركا لمدة سنة بواقع 30 ساعة، ودبلوما مهنيا متوسطا لمدة سنتين بواقع 60 ساعة، في تخصصات إدارية تشمل إدارة المشاريع، وإدارة المستشفيات، والإدارة المكتبية، وإدارة الأعمال، والموارد البشرية، والأمن والسلامة، وتخصصات تقنية تشمل أمن المعلومات والحاسب الآلي، وذلك بمرونة كاملة من خلال الدراسة عن بُعد.

وأوضحت الجامعة أن التسجيل يتم عبر البوابة الالكترونية ويبدأ اليوم، على أن ينتهي التسجيل المبكر في 14 / 9 / 2025، فيما يكون إغلاق التسجيل النهائي وبداية الدراسة في 2 / 11 / 2025.

