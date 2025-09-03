شكرا لقرائتكم خبر «الطيران المدني» تمنح شركة «فيديكس» الرخصة الاقتصادية بصفتها ناقلا جويا أجنبيا في المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني؛ منح شركة فيديكس (FedEx)، الرخصة الاقتصادية للعمل بصفتها ناقلا جويا أجنبيا في المملكة، التي تمكن الشركة من مزاولة نشاط النقل الجوي المنتظم للبضائع حسب الأنظمة والتعليمات المحلية والدولية المعمول بها في المملكة.

جاء ذلك خلال حفل تدشين المركز الرئيسي لشركة فيديكس (FedEx)، في مدينة الرياض، بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ورئيس الھيئة الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، ورئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور رميح بن محمد الرميح، إضافة إلى الرؤساء التنفيذيين والمسؤولين من ممثلي الشركات العاملة في قطاع الطيران.

ويأتي منح هذه الرخصة خطوة بارزة في دعم مستهدفات برنامج الطيران المنبثق من الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وتحقيق أهداف رؤية 2030 في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، من خلال تعزيز مكانة المملكة في مجال الشحن الجوي؛ إذ تستهدف الشركة تشغيل 24 رحلة شحن جوي شهريا عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

واعتمدت الشركة خطتها التشغيلية لاتخاذ مدينة الرياض محورا إقليميا لها (HUB) يربط بين قارات أمريكا وأوروبا وآسيا مباشرة عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض، لتكون المملكة منصة لوجستية عالمية لعمليات فيديكس في المنطقة، وستباشر «فيديكس» ابتداء من 2 سبتمبر 2025م تسيير رحلاتها الجوية المباشرة من مدينة الرياض وإليها، يليها تشغيل عمليات النقل البري والجوي بنظام الترانزيت إلى بقية دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة العابرة ودعم الجهود الوطنية لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 بأن تصبح المملكة منصة لوجستية عالمية رائدة.

وبهذه المناسبة قال نائب الرئيس التنفيذي للسياسات الاقتصادية والشحن الجوي في الهيئة العامة للطيران المدني عوض بن عطالله السلمي: إن منح الرخصة الاقتصادية لشركة فيديكس سيسهم في توفير حلول لوجستية أسرع وأكثر كفاءة للمستهلكين وقطاع الأعمال، بما يعزز النمو الاقتصادي للمملكة بصفتها مركزا عالميا رائدا للخدمات اللوجستية، كما أن استثمار فيديكس في توسيع عملياتها بالمملكة يعكس ثقة الشركاء الدوليين في تنافسية قطاع الطيران لدينا، وشفافية بيئتنا التنظيمية، وطموح رؤية المملكة 2030.

من جانبه، أكد العضو المنتدب لعمليات شركة فيديكس في الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا عبدالرحمن بن معن المبارك، أن المملكة العربية السعودية تقع في قلب حركة التجارة العالمية، وإطلاق أول رحلة شحن مخصصة في المملكة يمثل التزاما استراتيجيا بدعم رؤيتها للتحول إلى قوة لوجستية عالمية، ومع هذه الرخصة الجديدة، ستوسع فيديكس نطاق الربط عبر الرياض، لتصل مباشرة إلى أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا.

ويأتي هذا الإعلان مواكبا للنمو القياسي الذي يشهده قطاع الطيران السعودي، حيث سجلت الفترة من يناير إلى يونيو 2025 تشغيل 463,800 رحلة بزيادة 4% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وهو أعلى رقم نصف سنوي على الإطلاق، ونقلت هذه الرحلات 575 ألف طن من الشحن الجوي، و66.7 مليون مسافر.

وأطلقت الهيئة العامة للطيران المدني حزمة من الإصلاحات التنظيمية لتعزيز النمو في القطاع، بما في ذلك إصدار لوائح السياسة الاقتصادية الجديدة في نوفمبر 2023، التي تهدف إلى رفع مستوى التنافسية وتهيئة بيئة عادلة للناقلين والمستثمرين العالميين، وأسهمت هذه الإصلاحات في فتح مجالي مناولة الشحن والخدمات الأرضية للمنافسة، مدعومة ببرامج استثمارية ضخمة في البنية التحتية للشحن والخدمات اللوجستية، من أبرزها إنشاء منطقة الرياض المتكاملة الخاصة بالخدمات اللوجستية.

يذكر أن برنامج الطيران يهدف إلى تمكين رؤية 2030 وأن يصبح قطاع الطيران بالمملكة القطاع الأول في منطقة الشرق الأوسط والوصول إلى 330 مليون مسافر، ورفع الطاقة الاستيعابية للشحن الجوي إلى 4.5 ملايين طن، ورفع مستوى الربط الجوي للوصول إلى 250 وجهة من مطارات المملكة وإليها بحلول العام 2030م.