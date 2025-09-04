شكرا لقرائتكم خبر «صندوق الشهداء» يطلق برنامجا لدعم مستفيديه للأندية الرياضية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين برنامج الاشتراك في الأندية الرياضية المتخصصة، الذي يتيح الوصول إلى أكثر من 400 ناد رياضي متنوع في مختلف مدن المملكة.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز جودة الحياة وتحسين الصحة واللياقة البدنية، من خلال تمكين المستفيدين من ممارسة الرياضة والأنشطة الصحية بانتظام، وتوفير بيئة محفّزة لنمط حياة نشط، إضافة إلى تشجيع أسلوب حياة متوازن يعزز الصحة الجسدية والنفسية، ويسهم في بناء مجتمع أكثر نشاطا واستدامة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويوفر الصندوق من خلال هذه المبادرة أكثر من 55 ألف زيارة للأندية الرياضية في مختلف مدن المملكة، مع إمكانية تنويع المستفيدين بين الأندية وفق اهتماماتهم واحتياجاتهم.

يذكر أن هذه الخطوة، تأتي ضمن منظومة من البرامج والمشروعات التي تبناها الصندوق في مجالات الصحة، والتعليم، والإسكان، وغيرها، وذلك بهدف تمكين المستفيدين، ورعايتهم، وتوفير سبل العيش الكريم لهم.