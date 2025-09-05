تكريم نجوم فريق الدراجات في نادي الفتح

عدن - ياسمين عبدالعظيم - فريق الدراجات بنادي الفتح يكرم اللاعبين المتميزين

تم في نادي الفتح تكريم اللاعبين المتميزين لشهر أغسطس، حيث فاز اللاعب حيدر الغانم من فئة البراعم واللاعب عبدالهادي المهناء من فئة الناشئين بجائزة أفضل لاعب في فئتهم. وقد حصلوا على هذه الجوائز نظراً لانضباطهم وتفوقهم الملحوظ خلال الشهر.

تم إقامة حفل التكريم بحضور الطاقم الفني والإداري للفريق، وسط أجواء إيجابية ومحفزة لبقية اللاعبين لبذل المزيد من الجهد والعطاء.

هذا التكريم يأتي في إطار حرص إدارة النادي على تشجيع اللاعبين وتعزيز روح المنافسة والانضباط داخل الفريق.