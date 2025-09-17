تابع الان خبر ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة تُمنح لـ8 مقيمين بينهم مصريان بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله– موافقته الكريمة على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لثمانية مقيمين، تقديرًا لمبادرتهم الإنسانية في التبرع بالدم عشر مرات. ويأتي هذا التكريم ضمن جهود المملكة العربية السعودية في تعزيز ثقافة العمل الخيري والتطوعي وتشجيع المساهمات التي تخدم المجتمع.

وشمل التكريم عددًا من الجنسيات العربية، حيث حصل على الميدالية كل من: محمد عبدالمطلب عبدالعزيز (لبناني الجنسية)، عمر عبدالحليم عثمان خليل (سوداني الجنسية)، نواف عوده نايف صلال (من القبائل النازحة – الكويت)، حازم علي إبراهيم الصباغ (مصري الجنسية)، دحام أحمد مبارك مبروك (من القبائل النازحة – الحليفة)، أحمد عاصم عبدالحي المقدم (مصري الجنسية)، مصطفى عبدالفتاح موسى إدريس (سوداني الجنسية)، ومؤيد أحمد علي الأهدل (يمني الجنسية).

ويُجسد هذا القرار الملكي تقدير الدولة للمبادرات الإنسانية النبيلة، كما يعكس التزام المملكة بترسيخ مبادئ التكافل والتعاون، وتحفيز الأفراد على مواصلة العطاء والمشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع.