سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يبحث عن قاع صاعد – توقعات اليوم – 29-09-2025

مدد سعر البتكوين (BTCUSD) من مكاسبه خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مستفيداً من توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من استقرارها في مناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وقد نجح السعر في اختراق خط اتجاه فرعي هابط على المدى القصير، وهو ما أكسبه زخماً إضافياً ساعده على تعزيز مكاسبه اللحظية.

هذا الزخم دفع السعر للاصطدام بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، في محاولة جريئة للتخلص من ضغطه السلبي، الأمر الذي قد يمهد الطريق أمامه للإعلان عن تعافٍ كامل وفتح المجال نحو استهداف مستويات مقاومة جديدة على المدى القريب.

