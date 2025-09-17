شكرا لقرائتكم خبر «الجيومكانية» تصرح لـ«جنرال موتورز» تمكينا لتقنيات المركبات ذاتية القيادة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



منحت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية شركة «جنرال موتورز الشرق الأوسط» تصريحا لممارسة أعمال التصوير البانورامي والتقنيات المماثلة داخل المملكة، وذلك في إطار جهود الجيومكانية لتنظيم وتمكين وتحفيز القطاع الجيومكاني في المملكة وتعزيز البيئة التقنية الابتكارية المستندة إلى الحلول الجيومكانية الذكية. ويمثل هذا التصريح آفاقا واعدة نحو توظيف أحدث تقنيات التصوير البانورامي في دعم أنظمة النقل الذكي وتطوير الخرائط الرقمية عالية الدقة، التي تسهم في تمكين أنظمة مساعدة السائق المتقدمة، مثل تقنية (Super Cruise) من جنرال موتورز، التي تتيح القيادة الذاتية اعتمادا على بيانات الخرائط عالية الوضوح بما يضمن أعلى مستويات الأمان والدقة، وتعزيز سلامة الطرق والركاب لأجل التقليل والتخلص من الأخطاء البشرية في القيادة، والمساهمة بإنقاذ الأرواح، وتحسين سبل التنقل ودعم قطاع السيارات والابتكارات الوطنية بمجال التقنيات الجديدة تماشيا مع رؤية المملكة 2030، حيث من المخطط أن تغطي هذه التقنية أكثر من 36 ألف كلم من الطرق السريعة في مختلف مناطق المملكة، وتعد «جنرال موتورز الشرق الأوسط» أول شركة في المملكة تحصل على الموافقة لتنفيذ هذه المبادرة.

