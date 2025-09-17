شكرا لقرائتكم خبر الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر تشارك في ملتقى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شاركت الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر في الملتقى السنوي الذي نظمته الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، وذلك في قاعة عبية نجد، بحضور الأميرة مضاوي بنت عبدالله بن عبدالرحمن رئيسة مجلس إدارة الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر، وأعضاء مجلس الإدارة فيصل العثيم، والدكتورة سارة بنت عبدالمحسن بن سعيد، إلى جانب المديرة التنفيذية للجمعية رنا المرعي.

وألقى فيصل العثيم ورقة عمل بعنوان: الإشراف على التصرفات المالية للأولياء والأوصياء وحماية حقوق فاقدي وناقصي الأهلية»، تناول خلالها الأطر النظامية والآليات المتبعة لضمان حماية الحقوق المالية للفئات المستفيدة ودور الجهات المختصة في الإشراف والرقابة.

وأقامت الجمعية ركنا توعويا تعريفيا داخل الملتقى، استعرض فريق عمل الجمعية خلاله أبرز البرامج والمشاريع والمبادرات المقدمة للمستفيدين، إضافة إلى التوعية بجهود الجمعية في الشهر العالمي لمرض ألزهايمر، وتعزيز رسالتها في نشر الوعي الصحي والاجتماعي حول المرض على مستوى المملكة.

وتأتي مشاركة الجمعية في الملتقى امتدادا لجهودها في بناء شراكات استراتيجية مع مختلف الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في تقديم الدعم المتكامل للفئات المستفيدة وضمان استمرارية البرامج النوعية.