«ريمات الرياض للتنمية» تعزز حضورها الاستراتيجي في منتدى البنية التحتية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شاركت شركة ريمات الرياض للتنمية، الذراع التنموي لأمانة منطقة الرياض والممكن الاستراتيجي للشراكة مع القطاع الخاص، في فعاليات النسخة الثانية من المنتدى والمعرض العالمي للبنية التحتية، الذي يعقد برعاية الأمير الدكتور فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض رئيس مجلس إدارة مركز مشاريع البنية التحتية بالمنطقة، وذلك بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، خلال الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر 2025.

وبهذه المناسبة أكد الرئيس التنفيذي لشركة ريمات الرياض للتنمية عبدالله بن سليمان أبوداود، أن المشاركة في المنتدى تمثل فرصة استراتيجية مهمة لتسليط الضوء على دور ريمات الرياض للتنمية كذراع تنموي لأمانة منطقة الرياض، وممكن استراتيجي للشراكة مع القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية البلدية، ولإبراز نماذج عمل مبتكرة تعكس التزام ريمات بالاستدامة والتحول الحضري.

يذكر أن شركة ريمات الرياض للتنمية تأسست في نهاية 2021م، كذراع تنموي وممكن استراتيجي للشراكة مع القطاع الخاص؛ بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات البلدية، والإسهام في تحسين جودة الحياة والمشهد الحضري، وتحقيق الاستدامة المالية بمنطقة الرياض؛ لتكون من بين أكثر البيئات حيوية وتنافسية على مستوى العالم، عبر استقطاب الفرص الاستثمارية ونمو الأعمال، ومقر كبرى الشركات، ووجهة نموذجية للسكن والعمل والترفيه، إلى جانب استضافة كبرى الفعاليات العالمية.