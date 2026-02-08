عاجل.. بنده تطلق مهرجان تحت مسمى “مهرجان الطبخ”.. وعروض مغرية على عدة أصناف

الرياض - ياسر الجرجورة في الأحد 8 فبراير 2026 09:03 مساءً - الرئيسيةاخبار السعوديةعاجل.. بنده تطلق مهرجان تحت مسمى “مهرجان الطبخ”.. وعروض مغرية على عدة أصناف

يقوم متجر بنده بعمل عروض يومية، وقد أطلق اليوم مهرجان الطبخ، حيث يمكنك تسوق احتياجاتك الشهرية بسعر أقل من السعر الاصلي، ويضم المتجر الكثير من العملاء بسبب عروضه المميزة.

قام المتجر بعمل عروض على المخبوزات والمكسرات والألبان والحلويات والعصائر، وغيرها من المنتجات المحببة لكثير من المواطنين.

وأعلن المتجر أن تلك العروض ممتدة من اليوم الأربعاء 27 من شهر سبتمبر وحتي اليوم الثالث من شهر أكتوبر المقبل 2026، أو عندما تنتهي المنتجات المعروضة.

من العروض المميزة التي ينجذب لها الكثير في متجر بنده ما يلي:

هناك عرض على دجاج بروستد كلاسيك سواء شرائح أو فيليه، بسعر داخل العرض 23.95 ريال وزنه 750 جرام، بعد أن كان السعر الأصلي 39.95 ريال.

قام المتجر بوضع عرض على ساديا برجر دجاج مغلف بالبقسماط يزن 740 جرام، بسعر بعد الخصم قيمته 16.95 ريال، بعد أن كان 28.95 ريال.

هناك عرض على دجاج بروستد هلابينو بسعر 24.95 ريال لوزن 750 جرام، بعد أن كان السعر الأصلي 38.95 ريال.

المتجر يعلن عن عرض مميز على ساديا برجر بقري بسعر داخل العرض 27.95 ريال لوزن 1344 جرام، بدلًا من السعر الأصلي 45.50 ريال.

من ضمن عروض منتج ساديا المميز، هناك ساديا أنجوس برجر يزن 240 جرام، ويصل سعره داخل العرض 10.95 ريال، بعد أن كان السعر 15.50 ريال.

من ضمن عروض متجر ساديا المميزة على الزيوت ما يلي: