تركيا تُدين في بيان هجوم مليشيا الدعم السريع وقتل المدنيين النازحين

اصدرت وزارة الخارجية التركية بيانا ادانت فيه الهجوم الذي قامت به مليشيا الدعم السريع ضد سيارة كانت تقل مدنيين وقالت ان هذا الهجوم يمثل انتهاكا صارخا وخطيرا للقانون الدولي والانساني الخاص بحماية المدنيين والاعيان المدنية اثناء النزاعات .
وفيما يلي نص البيان :
تلقينا ببالغ الأسى نبأ مقتل العديد من المدنيين جراء هجوم شنته قوات الدعم السريع على مركبة تقل نازحين في ولاية شمال كردفان السودانية .
يمثل هذا الهجوم انتهاكًا صارخًا وجسيمًا للقانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية في النزاعات المسلحة .
ندين بشدة الهجمات على المدنيين، ونجدد دعوتنا إلى تأمين ممر آمن ودون عوائق للمدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون أي عوائق .
سونا
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
