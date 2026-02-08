الرياض - ياسر الجرجورة في الأحد 8 فبراير 2026 08:23 مساءً - ممتدة للرياض والشرقية.. أمطار رعدية على أجزاء من جازان ونجران

يتوقع المركز الوطني للأرصاد في التقرير الخاص به عن حالة الطقس لليوم الأربعاء الموافق 8 من شهر مايو الجاري من العام 2026 ميلاديًا فرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة.

الفرصة لا تزال مهيَّأةً لهطول أمطار رعدية

من خلال تقرير المركز الوطني للأرصاد وتوقعاته عن حالة الطقس لليوم الأربعاء الموافق 8 من شهر مايو الجاري من العام 2026 ميلاديًا فمن المتوقع وجود فرصة مهيأة لهطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مع زخات من البرد على أجزاء من مناطق “الشرقية، الرياض، نجران، جازان، عسير والتي تمتد إلى أجزاء من منطقتَي الرياض والشرقية كذلك وبالتحديد الجنوبية منها”.

بينما يستمر تأثير الرياح النشطة التي تعمل على إثارة الأتربة والغبار على أجزاء من مناطق “الجوف، الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنورة والتي تمتد إلى أجزاءٍ من منطقة مكة المكرّمة”.

حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر

أشار تقرير المركز كذلك إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-32 كم في الساعة وتصل سرعتها إلى 40 كم في الساعة على الجزأين الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم في الساعة وتصل سرعتها إلى أكثر من 50 كم في الساعة.

بالإضافة إلى تكون السحب الرعدية الممطرة باتجاه مضيق باب المندب، مع ارتفاع في الموج من نصف متر إلى متر ونصف ويمكن أن يصل إلى أعلى من مترين كذلك مع باقة من السحب الرعدية الممطرة أيضًا.