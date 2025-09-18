تكريم الفائزين بجائزة جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز برعاية أمير منطقة المدينة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - في حفل بهيج ومميز، رعى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، حفل تكريم الفائزين بجائزة جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز للتميز في دورتها السادسة. بدأ المعالي الدكتور بندر حجار، رئيس الجامعة، بكلمة تحدث فيها عن دور الجامعة في دعم البيئة المحفزة للإبداع والتميز، وأشار إلى أهمية الجائزة في تعزيز روح المنافسة والابتكار والمسؤولية المجتمعية بين أعضاء الجامعة.

وبعد ذلك، قدّم معاليه الشكر والتقدير لمؤسس الجامعة ورئيسها الفخري الأمير مقرن بن عبدالعزيز، وثمن دعم سمو الأمير سلمان بن سلطان لبرنامج المنح الدراسية التي تُمنح للطلاب الأيتام وذوي الدخل المحدود، لدعمهم في متابعة دراستهم الجامعية وبناء مستقبلهم.

وأوضح الدكتور بندر حجار أن الجائزة تكرم الطلاب المتميزين علميًا والباحثين المبدعين والشباب الذين قاموا بتحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة، بالإضافة إلى تكريم القيادات والفرق العاملة والخريجين الذين ساهموا في تحسين مستوى مؤسستهم وتمثيل الجامعة بشكل مشرف محليًا وعالميًا.

وتم الإعلان خلال الحفل عن إطلاق “جائزة عبدالله صالح كامل للخدمة المجتمعية” بهدف تعزيز المبادرات الإيجابية وتعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية. وختم الحفل بتكريم سمو أمير المدينة المنورة للفائزين بعدة جوائز نوعية تكريمًا لإنجازاتهم وإسهاماتهم القيمة في رفع مستوى الجامعة وخدمة المجتمع.

وفي النهاية، تم التقاط الصور التذكارية مع الفائزين، تقديرًا لجهودهم وتفانيهم في خدمة العلم والتعليم وتحقيق التميز.