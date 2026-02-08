شاهد بالصور.. مواطن سوداني محتجز بأحد إقسام الشرطة بمصر يرسل رسالة لأقاربه على قطعة “كرتون” (أحضروا لي ملابس)

- 1/2
نشرت صفحة الجالية السودانية في مصر, والتي تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, صور من رسالة كتبها مواطن سوداني محتجز بأحد أقسام الشرطة بالقاهرة.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد كشفت الصور التي قامت بنشرها الصفحة, عن كتابة المواطن السوداني, رسالته على قطعة “كرتون”.
السوداني, أنس عادل إبراهيم, في رسالته التي بعثها لأقاربه كشف عن مكان احتجازه حيث أكد تواجده بقسم شرطة الخليفة بمنطقة السيدة عائشة.
وبحسب ما نقل محرر موقع النيلين, فقد طلب الشاب المحتجز من ذويه إحضار ملابس له بالقسم الذي يقبع فيه وفقاً للرسالة المتداولة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
