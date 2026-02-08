شاهد بالفيديو.. الجوهرة السودانية يشعل المدرجات ويفتتح مشواره الإحترافي بالخليج بصناعة هدف بطريقة عالمية

افتتح اللاعب السوداني, الموهوب عامر عبد الله, مشواره الإحترافي في مباراته الأولى بالدوري الكويتي, الذي انضم إليه حديثاً بأفضل طريقة. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد قاد اللاعب الملقب بالجوهرة, فريقه الجديد كاظمة, للفوز على فريق العربي, ضمن مباريات الدوري الكويتي. عامر عبد الله, قاد فريقه للفوز بصناعته لهدف المباراة الوحيد بطريقة تم وصفها بالعالمية, حيث انخرط اللاعب من الجهة اليمنى ومرر كرة عكسية وضعت مهاجم الفريق في مواجهة حارس مرمى العربي. ياسين الشيخ (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

