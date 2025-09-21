شكرا لقرائتكم خبر جائزة التميز العقاري تشهد إقبالا واسعا وعدد المشاريع المشاركة يتجاوز الـ1000 مشروع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهدت النسخة الأولى لجائزة التميز العقاري 2025 «REA «، التي أطلقتها الهيئة العامة للعقار بالشراكة مع الاتحاد الدولي للعقار FIABCI، إقبالا واسعا، حيث تجاوز عدد المشاريع الرائدة المسجلة عبر منصة الجائزة أكثر من 1000 مشروع تمثل مختلف مكونات القطاع العقاري في المملكة.

وتغطي الجائزة 20 فئة رئيسية في منظومة المشاريع العقارية، أبرزها: مشاريع الإسكان الميسر، والمشاريع البيئية والتراثية، والسياحية والصناعية، والمباني المكتبية والسكنية، والتخطيط الشامل والبنية التحتية، إضافة إلى المشاريع التجارية والاستدامة، بجانب فئات إدارة المرافق، وسلاسل الإمداد والصناديق الاستثمارية والتقنيات الناشئة، وقطاع حلول التمويل العقاري.

وفي هذا السياق أكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار، تيسير بن محمد المفرج، أن حجم المشاركة والإقبال الكبير الذي شهدته الجائزة في دورتها الحالية يعكس مستوى التنافسية العالية التي باتت تميز القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية، ويبرهن على ما يشهده هذا القطاع الحيوي من تطور متسارع، وما يتمتع به من مشاريع نوعية ورائدة ، مشيرا إلى أن الهيئة من خلال هذه الجائزة تسعى إلى ترسيخ مفاهيم الاستدامة والتنافس الإيجابي، وتشجيع الممارسات المبتكرة التي تواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030، مؤكدا أن القطاع العقاري اليوم يعد أحد الأعمدة الرئيسية الداعمة للاقتصاد الوطني، ومجالا جاذبا للاستثمار ومعززا لفرص العمل، وهو ما يضاعف من أهمية المبادرات التي تحتفي بالمنجزات وتدعم المتميزين في هذا القطاع الحيوي.

وتعد جائزة التميز العقاري الأولى من نوعها في المملكة، حيث تستهدف إبراز كبرى المشاريع الرائدة في حلول الإسكان المتنوعة، والمشاريع المؤثرة التي تعكس حجم الإنجازات والتطورات في القطاع العقاري، وتعزز التنافسية والابتكار ضمن منظومته. ومن المقرر أن يتم الإعلان عن المشاريع الفائزة خلال منتدى مستقبل العقار الخامس الذي سيعقد في 27 يناير 2026 بالرياض.

وتمتاز الجائزة أيضا ببعدها الدولي، حيث يتأهل الفائزون للمشاركة مباشرة في جائزة الاتحاد الدولي للعقار العالمية (FIABCI Prix d’Excellence)، التي ستقام في مدينة فيينا بتاريخ 11 يونيو 2026، ما يمنح المشاريع السعودية الفائزة فرصة التنافس على مستوى عالمي. علما بأن فترة التسجيل في الجائزة تستمر حتى 30 سبتمبر 2025 عبر منصة الجائزة.

وتضم لجنة التحكيم الخاصة بجائزة التميز العقاري 2025 «REA»، نخبة من الخبراء المحليين والدوليين، الذين يتمتعون بخبرات عريضة في السوق العقارية، وتشرف اللجنة على تقييم المشاركات المبتكرة وتقدير الإسهامات البارزة في قطاع العقارات بالمملكة العربية السعودية، وفق أعلى معايير الشفافية والمصداقية.

وترسيخا لسياسة الشفافية وعدالة المنافسة، والحياد والمصداقية، فإن التسجيل في الجائزة لا يتطلب دفع أي رسوم مالية، فيما يتطلب ضرورة الالتزام بالمعايير العامة لقطاع العقار، أبرزها أن يتوافق المشروع المقدم مع السياسات العامة للدولة المتعلقة بخطط التنمية ورؤية المملكة، مع ضرورة تمتع المشروع بالابتكار والتميز والأصالة، وعلى الجهات التي أبدت رغبتها في تسجيل مشاريعها العقارية، الإسراع في إكمال إجراءات التسجيل قبل نهاية سبتمبر الحالي، وللمشاركة وتسجيل المشاريع والاطلاع على مزيد من تفاصيل الجائزة، يمكن زيارة الرابط: https://www.realestateexcellenceaward.com/