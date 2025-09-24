مسابقة “الفضاء مداك” تجذب 80 ألف طالب وطالبة عربي

عدن - ياسمين عبدالعظيم - استدامة تشارك في نجاح مسابقة الفضاء مداك

شارك المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة “استدامة”، بصفته جهة داعمة لوكالة الفضاء السعودية في إنجاح النسخة الأولى من مسابقة “الفضاء مداك”، التي شهدت مشاركة أكثر من 80 ألف طالب وطالبة من مختلف الدول العربية.

تأتي هذه المشاركة في إطار حرص “استدامة”، على دعم المبادرات الوطنية النوعية التي تعزز حضور البحث العلمي العربي في القطاعات المستقبلية، وتفتح آفاقًا جديدة أمام الأجيال القادمة من المبتكرين والباحثين، من خلال ربط المعرفة العلمية بالتطبيقات العملية المتقدمة في مجالات حيوية، ومنها الزراعة والفضاء.

تم تكريم الشركاء والجهات الداعمة، وأعضاء لجنة التحكيم في الحفل الختامي للمسابقة، مما يؤكد على تكامل الجهود الوطنية بين القطاعات البحثية والعلمية في المملكة. حضور “استدامة” كان إضافة نوعية إلى هذه المبادرة الرائدة.

تعتبر مسابقة “الفضاء مداك” الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي، حيث أتاحت للطلاب فرصة إرسال مشاريعهم العلمية إلى محطة الفضاء الدولية، بعد مراحل تقييم علمي مكثف ركزت على جودة الفكرة وقابليتها للتنفيذ وأثرها المتوقع على التقدم البحثي والتطبيقي في بيئة الجاذبية الصغرى.