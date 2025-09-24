الأمير الرياضي يعبر عن تعازيه في وفاة المفتي العام للمملكة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تقديم واجب العزاء في وفاة سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ

صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، قدّم تعازيه ومواساته في وفاة سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء. وذلك خلال زيارته لمقر العزاء في مدينة الرياض مساء اليوم.

بصحبة سموه، كان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز.

وتضمنت تعازي سموه الدعاء لله العلي القدير بأن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وعبر أبناء الفقيد عن امتنانهم وشكرهم لسمو أمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته في هذا الوقت العصيب.