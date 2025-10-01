شكرا لقرائتكم خبر وزارة الثقافة توقع مذكرة تفاهم مع دويتشه بنك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت وزارة الثقافة مذكرةَ تفاهم مع دويتشه بنك، لتعزيز التبادل الثقافي، وتنمية المواهب الثقافية والفنية.

وجرت مراسم التوقيع خلال مؤتمر الاستثمار الثقافي المقام في مركز الملك فهد الثقافي.

وتهدف المذكرة إلى إنشاء إطار للتبادل الثقافي بين الوزارة والبنك بما يسهم في تعزيز التفاهم حول مجالات التعاون المحتملة، إلى جانب تنمية القدرات المهنية للكوادر الثقافية عبر تبادل الخبرات، وبرامج التدريب والإرشاد المهني ونقل المعرفة، إضافة إلى بحث استضافة وفود ثقافية متبادلة بين المملكة وأوروبا، بما يسهم في بناء قدرات المنسقين الفنيين، وتعزيز حضور المواهب السعودية على الساحة الدولية.

وتأتي هذه المذكرة بمثابة إطار يعكس الرغبة المتبادلة بين وزارة الثقافة ودويتشه بنك في التبادل الثقافي، وتطوير الكفاءات، ونقل المعرفة، وتعكس حرص الوزارة على تعزيز التبادل الثقافي الدولي بوصفه أحد أهداف الاستراتيجية الوطنية للثقافة، تحت مظلة رؤية المملكة 2030.