وزارة الاستثمار والصندوق الثقافي يوقعان مذكرة تفاهم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت وزارة الاستثمار مذكرة تفاهم مع الصندوق الثقافي لبحث مجالات التعاون في الاستثمار الثقافي، وجذب الشركات العالمية إلى القطاع الثقافي السعودي، وذلك خلال مؤتمر الاستثمار الثقافي الذي تنظمه وزارة الثقافة في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض.

وتسعى المذكرة إلى تعزيز الشراكة بين الجانبين في استكشاف الفرص الاستثمارية النوعية، وتطوير المبادرات التي تسهم في استقطاب الشركات العالمية الرائدة للعمل في القطاعات الثقافية، بما يعزز تنافسية القطاع الثقافي، ويزيد من مساهمته في الاقتصاد الوطني.

ويأتي توقيع هذه المذكرة ضمن دور الصندوق الثقافي بصفته مركزا للتميز والتمكين المالي، واستكمالا للجهود المشتركة في تهيئة بيئة استثمارية ثقافية جاذبة وداعمة، لتفتح آفاقا جديدة أمام المستثمرين المحليين والدوليين، وتدعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في جعل الثقافة رافدا اقتصاديا، ومحركا للتنمية المستدامة.