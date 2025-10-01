شكرا لقرائتكم خبر مؤتمر الاستثمار يدعو للعمل الخيري في القطاع الثقافي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن أعمال مؤتمر الاستثمار الثقافي الذي تنظمه وزارة الثقافة في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، أقيمت مساء أمس، ندوة بعنوان «ما بعد الربح.. تفعيل دور العمل الخيري في تعزيز مرونة القطاع الثقافي»، بمشاركة مؤسس Figurative Philanthropy السير فيرنون إيليس، ومدير مكتبة ومتحف مورغان كولين بيلي، ومؤسس ArtExplora فريدريك جوسيه، ومديرGalerie Kamel Mennour كامل منوّر، فيما أدارت الندوة الصحفية ماريانا إيفنشتاين.

واستهلت الندوة بحديث السير فيرنون إليس الذي أشار فيه إلى أن العديد من المتبرعين الشباب يبتعدون عن دعم المؤسسات الثقافية التقليدية والنخبوية، لافتا إلى أهمية دعمهم للثقافة كإرث قوي وذي معنى، يثري حياتهم، ويقدم قيمة مستدامة تتجاوز العوائد المالية.

وأكد الدكتور كولين بيلي على حاجة العمل الخيري إلى التطوير والتحويل من مجرد رد فعل للأزمات إلى استثمار استراتيجي طويل الأمد يسهم في تعزيز الصمود الثقافي، ويضمن النمو المستدام.

بدوره شدد فريديريك جوسيه على الحاجة للتحول من العمل الخيري العرضي إلى العطاء المستدام والاستراتيجي لخلق التأثير الثقافي المأمول، خصوصا على مستوى المؤسسات الصغيرة التي تحتاج إلى دعم دائم ومستمر.

فيما ألمح كامل منور إلى انعكاسات الفن وتأثيره العاطفي والوجداني، بالإضافة لتحفيزه على السلوك الإبداعي لدى المجتمعات، الأمر الذي يجعله أداة أساسية في تحقيق الرفاه وازدهار المجتمع.

يذكر أن مؤتمر الاستثمار الثقافي الذي تنظمه وزارة الثقافة خلال الفترة (29 - 30 سبتمبر الحالي)، يعكس المكانة المتنامية للقطاع الثقافي السعودي، وما يحمله من فرص استثمارية ومبادرات نوعية تعزز مرونة واستدامة الصناعات الإبداعية.