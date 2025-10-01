شكرا لقرائتكم خبر توقيع اتفاقية تأسيس ثاني صندوق استثماري بقطاع الأفلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة الصندوق الثقافي، توقيع الصندوق خلال مؤتمر الاستثمار الثقافي، الذي تنظمه وزارة الثقافة بمركز الملك فهد الثقافي في الرياض اتفاقية تأسيس ثاني صندوق استثماري خاص في قطاع الأفلام بالمملكة، برأس مال يبلغ 375 مليون ريال بإدارة من بي أس أف كابيتال، ومساهمة من الصندوق الثقافي بصفته مستثمرا رئيسا، بالتعاون مع أحد أبرز شركات صناعة الأفلام عالميا.

ويهدف الصندوق إلى تعزيز استثمارات قطاع الأفلام، وتوسيع آفاقه محليا وعالميا، مستهدفا الاستثمار في المنشآت والمشاريع النوعية والمبتكرة في قطاع الأفلام داخل المملكة وخارجها؛ بما في ذلك المنشآت العاملة في إنتاج وتوزيع الأفلام، وتطوير البنية التحتية للقطاع، وذلك وفق أفضل الممارسات العالمية في إدارة الأصول والمخاطر.

ويعد هذا الصندوق ثاني صندوق استثماري في قطاع الأفلام يشارك فيه الصندوق الثقافي مستثمرا رئيسا، وذلك بعد صندوق ريفيرا كونتنت - الصندوق السعودي للأفلام سابقا -؛ ليصل بذلك إجمالي حجم الصندوقين إلى 750 مليون ريال، الذي يجسد بذلك جاذبية السينما السعودية، والمقومات الاستثمارية الواعدة التي تملكها.

ويجسد إسهام الصندوق الثقافي في هذا الاستثمار دوره بوصفه مركزا للتميز والتمكين المالي للقطاع الثقافي، من خلال ابتكار حلول مالية تعزز استدامة نمو القطاع اقتصاديا واجتماعيا وتحفز الاستثمار فيه، انسجاما مع الاستراتيجية الوطنية للثقافة تحت مظلة رؤية المملكة 2030.