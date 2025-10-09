شكرا لقرائتكم خبر 1627 متدربا بمركز التدريب الزراعي بمنطقة القصيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذ مركز التدريب الزراعي بمنطقة القصيم خلال الربع الثالث لعام 2025م تدريب 1627 متدربا، ضمن جهوده في تطوير الكفاءات الوطنية في القطاع الزراعي، ورفع كفاءة منسوبي وزارة البيئة والمياه والزراعة.

ويهدف المركز من خلال برامجه إلى تنمية وتطوير قدرات ومعارف ومهارات العاملين في القطاع الزراعي، إلى جانب تعزيز تطبيق العلوم والأساليب والتقنيات الزراعية الحديثة، بما يسهم في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

وقدم مركز التدريب خلال الفترة نفسها 52 برنامجا تدريبيا، ترشح لها 5628 متدربا، تنوعت بين المجالات الزراعية والبيئية والفنية، إضافة إلى ورش عمل متخصصة ركزت على التقنيات الحديثة والممارسات الزراعية السليمة.

وأوضح مدير مركز التدريب الزراعي بمنطقة القصيم المهندس علي بن عبدالله السعلو أن المركز يواصل تنفيذ برامجه التدريبية وفق خطة سنوية تستهدف مختلف فئات المستفيدين في القطاع الزراعي، مشيرا إلى أن هذه البرامج تركز على تمكين الكوادر الوطنية وتأهيلها لمواكبة التقنيات الحديثة في الزراعة، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف السعلو أن المركز يعمل على التوسع في الشراكات مع الجهات الأكاديمية والقطاع الخاص لتطوير محتوى البرامج التدريبية وتبادل الخبرات، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق الاستدامة الزراعية في المنطقة.